Ostapenko turpina uzlabot karjeras rekordu dubultspēļu rangā

Pirmo vietu joprojām ieņem baltkrieviete Arina Sabaļenka, otrā ir poliete Iga Švjonteka un trešā - amerikāniete Korija Gofa. Divu vietu kāpumu ir piedzīvojusi Jasmīne Paolīni no Itālijas, ieņemot ceturto vietu, piekto pozīciju ir saglabājusi Jeļena Ribakina no Kazahstānas, bet pēc divu vietu krituma sestā ir amerikāniete Džesika Pegula. Joprojām septītā ir Džena Sjiņveņa no Ķīnas, astotā - Emma Navarro no ASV un devītā - krieviete Darja Kasatkina, bet desmitā ir amerikāniete Deniela Kolinsa, no labāko desmitnieka izkrītot Beatrisei Hadadai Majai no Brazīlijas.