Vairākās Latvijas pilsētās notiks akcija "Dod riepām otru dzīvi"

Nolietotās vieglo automašīnu riepas bez maksas pieņems SIA "Ķilupe" šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos no 4.novembra līdz 10.novembrim Ogrē, Akmeņu ielā 43b, no 12.novembra līdz 16.novembrim Skrīveros, Birzes ielā 2a, no 19.novembra līdz 23.novembrim Koknesē, Paugu ielā 1d, no 26.novembra līdz 30.novembrim Lielvārdē, Druvnieku ielā 9c un no 3.decembra līdz 7.decembrim Madlienā, "Šķirotavā".