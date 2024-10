SM valsts sekretāra amatam virza Židkovu

SM iepriekš informēja, ka Židkovam ir ilglaicīga augstākā līmeņa vadītāja pieredze, galvenokārt darbā transporta un sakaru nozarē. No 2022.gada Židkovs ieņem Valsts dzelzceļa administrācijas direktora amatu, pirms tam no 2017.gada viņš strādāja izpilddirektora amatā Ozolnieku novada pašvaldībā.

Savukārt no 2011.gada līdz 2014.gadam Židkovs bija valdes loceklis Autotransporta direkcijā, bet pirms tam no 2009.gada bija AS "Pasažieru vilciens" valdes priekšsēdētājs. No 2006.gada līdz 2009.gadam viņš bija SM valsts sekretāra vietnieks, kā arī SM Židkovs strādāja no 1997.gada līdz 2005.gadam, ieņemot dažādus amatus. Židkovs gandrīz septiņus gadus bija arī Rīgas lidostas padomes loceklis.