Konkursā uz LSM valdes priekšsēdētāja amatu uzvar Zūzena

Zūzena patlaban ir konsultāciju uzņēmuma "Komercizglītības centrs" vadītāja. No 2004. līdz 2007.gadam viņa bija TV3 mārketinga un programmu direktore, bet no 2007.gada līdz 2019.gadam - vadīja TV3 un visu mediju koncernu "Modern Times Group" (MTG), kas vēlāk pārtapa "All Media Latvia" un kurā ietilpst vairāki telekanāli, radiostacija un portāli.