Atklāj ezoterikas pasaules tumšās puses noslēpumus. Dalies savā stāstā ar mums!

Mēs aicinām dalīties ar jebkādu veidu pieredzi – gan to, kas šķietami apliecina dziednieku un ekstrasensu spējas, gan to, kas atklāj ēnas puses vai pat draudus, kas var rasties no šādu pakalpojumu izmantošanas. Mēs vēlamies saprast, kā šīs prakses ietekmē cilvēku dzīvi un vai tās patiešām sniedz solīto palīdzību un atbalstu.