"Caur ērkšķiem uz..." aizkadra balss Artūrs Skrastiņš atklāj savas domas par projektu

Šovu "Caur ērkšķiem uz..." var kritizēt no panckām ārā, bet kritizētājiem, kas spļaudās, man ir jautājumi. Tātad jūs, pirmkārt, to skatāties. Kāpēc? Otrkārt, jūs tiešām iedomājaties, ka kāds TV kanāls taisītu vēl nākamo šova sezonu, ja pēc tā nebūtu pieprasījuma? Ak, kā cilvēkiem patīk skatīties uz nabaga nelaimīgajiem "likteņa pabērniem", jo tādā veidā viņi sevi padara labākus: fuj, kādas viņas narkomānes, dzērājas un atkarīgās - es jau tāds neesmu! Un aiziet sev slepeni ieliet konjaciņu. Liekulības apogeja! Un ne tikai šajā jautājumā."

Aija Strazdiņa-Ratinska atklātā sarunā ar TVNET+ pastāstīja, ar ko šī sezona atšķiras no citām, kā notiek "Ērkšķu" dāmu kastings un kur un kādos apstākļos dalībnieces tiek atrastas. Aija arī atklāti dalījās viedoklī par bezmaksas zobiem, iepriekšējo sezonu dalībnieču veiksmes stāstiem un to, kāpēc ne visiem izdodas atteikties no vecās dzīves.