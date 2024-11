VIDEO Atbalsts ir, rīcības nav. Saeimā iestrēguši grozījumi par stingrāku regulējumu valsts finansējumam partijām

"Lielāka atklātība – viennozīmīgi. Un attiecībā uz to, vai mēs atbalstām vai nē – mēs jau šodien minimāli pieņemam četras jauniešu grupas katru mēnesi šeit parlamentā un tērējam tam naudu. Mums nav žēl! Mēs pilnīgi piekrītam, pilnīgi atbalstām, un manā skatījumā, negribu jums samelot, bet mēs jau esam kaut kur 20-25 procentiem pāri katru gadu par šāda veida izdevumiem. Līdz ar to mēs jau to darām."

Grozīt Partiju finansēšanas likumu piekrīt arī "Progresīvo" pārstāvis Andris Šuvajevs: "Es domāju, ka tai caurredzamībai jābūt lielākai. Mēs "Progresīvajos" primāri šo jautājumu šobrīd risinām ar to, ka mēs paļaujamies uz to, ka biedri kontrolēs to, kā valde un kā birojs šos budžeta līdzekļus izlieto. Mēs vadāmies no tā, ka biedriem jābūt pieejai šāda veida informācijai, un attiecīgi viņiem tāda arī ir. Kopumā vai attiecīgi žurnālistiem, neatkarīgām institūcijām vajadzētu būt šādai iespējai? Es pilnībā to atbalstītu."