LMT prezidents: Šobrīd "Tet" mazliet atgādina tādu izlaistu puišeli

"Šobrīd "Tet" mazliet atgādina tādu izlaistu puišeli, kurš rotaļu laukumā mēģina sabradāt citiem smilšu kūkas," teica Binde, skaidrojot, ka no Atveseļošanas un noturības fonda bija paredzēti padsmit miljoni eiro, lai izveidotu "Via Baltica" optikas infrastruktūru, un to bija paredzēts piešķirt LVRTC, bet "Tet" protestēja un nauda tika zaudēta.