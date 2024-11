"Man konstatēja krūts vēzi savlaicīgi – otrajā stadijā." Irinas stāsts

Ja pati slimība nav nekas tāds, ko cilvēks vēlētos, tad starp vēža slimniekiem Irinas gadījums ir veiksmes stāsts. Līdz tādai apziņai gan bijis jānonāk, izcīnot daudzas iekšējas emocionālās cīņas. Starp tām iedvesmu smēlusies pat no uzņēmuma vadības darbā. Tomēr pilnīgi viss ir atkarīgs no paša sākuma – slimības atklāšanas savlaicīgi, kad vēl ir pietiekami daudz iespēju ar to cīnīties, tāpēc Irina iesaka sievietēm nekad neatlikt skrīninga iespējas.