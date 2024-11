"Jau no pirmā skatiena zināju, ka vēlos apprecēt Anmary!" Dinsbergu pāris dalās ar savu stāstu

"Apollo.lv" jau vēstīja, Anmary šovā "Pasaki to skaļi!" atskatījās uz savu piedalīšanos Eirovīzijā un neslēpa, ka, raugoties uz to no šodienas skatpunkta, viņas pieredze bija krietni atšķirīga no tā, ko varēja redzēt televīzijā. "Es biju šausmīgi naiva. Nenojautu, ka katram būs savs viedoklis, katrs vēlēsies deķi vilkt uz savu pusi," atklāj Linda. Viņa atzina: ja būtu iespēja atgriezties laikā, viņa vēlētos uz skatuves stāties viena, jo šādas bija viņas sajūtas. Tomēr Eirovīzija, viņas vārdiem, bijusi īsta dzīves skola, kurā viņa iemācījusies būt uzmanīgāka un pāmērīgi neuzticēties cilvēkiem.