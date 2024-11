VIDEO "Bija tāds blīkšķis, ka gandrīz no gultas palēcos." Iedzīvotāji pastāsta par traģisko sprādzienu Sarkandaugavā

Mājas iedzīvotājs Edgars stāsta, ka otrā stāva dzīvoklī sprāga gāzes balons, tādēļ arī degšana sākusies tik pēkšņi. "Bija tāds blīkšķis, ka es gandrīz no gultas palēcos," stāsta Edgars.

Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās seši cilvēki. Ugunsdzēsēji evakuēja vēl trīs cilvēkus. No otrā stāva ugunsdzēsēji ar izbīdāmām kāpnēm izglāba vienu cilvēku, savukārt no degošā dzīvokļa pirms VUGD ierašanās evakuējās viens cilvēks. Abas personas nodotas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.