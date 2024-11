Valsts svētkos Rīgas pilī varēs izzināt latviešu vēsturiskās zemes un to tradīcijas

Muzejs to veido sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, akcentējot, ka Latvijas valsti, kurai šogad aprit 106 gadi, veido vēsturiskās zemes - Kurzeme, Vidzeme, Zemgale, Latgale un Sēlija.

"Latviešiem ir paveicies. Ne visas tautas ilgstoši ir saglabājušas izteiktu un nepārtrauktu tradicionālās materiālās un garīgās kultūras attīstības stīgu no senvēstures cauri viduslaikiem līdz šodienai," atgādina Radiņš. LNVM dibinātāji par tā pamatakmeni izvēlējās latviešu tautas sakņu apzināšanu, saglabāšanu un izzināšanu. Muzeja 155 gadu darbības laikā ir izveidots unikāls krājums, kurš kā kopums ļauj pārliecinoši izsekot Latvijas vēsturisko zemju vēsturei. To spilgti parādīja arī laikā no 1996.gada līdz 2017.gadam realizētais projekts "Latviešu saknes", uzsver muzeja direktors.