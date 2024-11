Aitu gana Mateuša dzīve traģiski aprāvās 13 gadu vecumā. Dzimtas stāsts

No privātā arhīva

Foto: No privātā arhīva

Mateušs bija atdots ganos pie bagāta saimnieka Kupravas pusē. Reiz ganos vilks aiznesa aitu, bet Mateušam bija bail to teikt saimniekam. Vakarā saimnieks pārskaitīja aitas - vienas trūkst. Viņš sadusmojās un sāka sist mazo ganiņu. It kā ar to vēl nebūtu gana, beigās pakāra bērnu lazdu krūmā turpat ganību malā.