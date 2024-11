VIDEO Valsts plāni pret "Tet" iebildēm. "Via Baltica" interneta tīkla nerealizēšanas dēļ Latvija zaudējusi 12,5 miljonus

LVRTC pirms dažām nedēļām publiski paziņoja, ka būtu gatavs ieguldīt savu naudu, lai iegādātos daļu no "Tet" akcijām no skandināvu akcionāra "Telia".

Tas varētu būt arī solis, lai svarīgākās interneta kabeļu sistēmas sakopotu vienuviet. Un fiskāli neitrāls veids kā bez papildus valsts budžeta naudas iesaistes no "Telia" atpirktos.

Tikmēr "Tet" sola, ka nu viņi būvēšot optisko tīklu gar maģistrālo šoseju "Via Baltica", jo ieguvuši naudu no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta. Tas gan sedz tikai pusi no projekta naudas.