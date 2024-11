VIDEO Eiropā atkritumos izmet pārtiku 132 miljardu eiro vērtībā. Kā ar izšķērdību cīnās Latvijā?

"Mūsu gadījumā Rimi tas mēdz variēt, un tas ir parasti 1,42%/1,40%. Šeit tā mazā variācija no mēneša uz mēnesi ir iespējama, bet, ja skatās to pasaules vidējo līmeni, mēs jau esam panākuši daudz labāku rādītāju."

Cik no visa nonāk pārstrādē, cik – atkritumos, veikalos precīzi pateikt nevarēja. Četru gadu laikā nekas nav mainījies arī datu ievākšanā. Pētniekeim iegūt pilnvērtīgu ainu Latvijā ir grūti, jo datus jāsniedz brīvprātīgi. Piemēram, Norvēģijā vai Somijā to nosaka likums.

"Tas, kas būtu jādara – ko mēs arī ieteiksim - ir veidot šo datu ievākšanas sistēmu, arī ņemot vērā, to kā to ir darījušas citas valstis, arī iespējams to nosakot kā obligātu prasību, varbūt ne visos sektoros, protams, bet varbūt atsevišķos sektoros tas varētu strādāt kā risinājums un to mēs arī redzam citu valstu piemēros tad, kad pārtikas atkritumu ziņošana ir noteikta kā obligāta ar likumdošanu, tad to arī dara."