Iespējama zādzība: Kurzemes mežos neskaidros nolūkos atraktas karavīru mirstīgās atliekas

Biedrība saņēmusi vēstuli "no kaut kurienes", ka konkrētā vietā Kurzemes mežos ir atstāti karavīru pīšļi. Vienība devusies uz norādīto vietu, kur guvusi apstiprinājumu, ka lielā bedrē ir sakrāmētas senas karavīru mirstīgās atliekas. To visu piefiksējusi arī policija.

Piesaistot dažādus spēkus un aprunājoties ar tuvējiem iedzīvotājiem, noskaidrojies, ka karavīru pīšļus varētu būt atrakuši ārzemnieki, kuri vietējiem it kā vācu valodā skaidrojuši, ka viņi ir no Holandes, un uzrādījuši dokumentus, apgalvojot, ka tie apliecina viņu tiesības mežā veikt arheoloģiskus izrakumus.

"Ko viņi tur darījuši un kā, viņi [vietējie] jau neiet un neskatās, bet rezultātā ir izrakti šie karavīri , kuri nezināma iemesla dēļ (..) aizstiepti vairāk nekā piecus kilometrus no tās vietas un pārslēpti cita cilvēka īpašumā. Pirmo reizi kaut kas tāds ir noticies," sacīja Ešmits, uzsverot, ka tas neizskatās pēc nezināšanas vai nejaušības.

Vaicāts, kāda varētu būt šo cilvēku interese uzrakt karavīru apbedījuma vietas Latvijā, Ešmits izteica minējumu, ka no vienas puses tā varētu būt vēstures izzināšana, jo konkrētajā vietā Otrā pasaules kara laikā esot karojuši holandieši, tomēr ļoti mulsinoši un nesaprotami esot tas, kāpēc no karavīru apbedījumiem savākti visi oriģinālie priekšmeti un karavīru identifikācijas zīmes, bet to vietā atstāti citi primitīvi mūsdienu metāla izstrādājumi, kādi nopērkami parastākajos celtniecības veikalos.