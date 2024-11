Rihards Vālands ar vienu roku spēj paveikt to, ko lielākā daļa cilvēku nespēj paveikt ar divām. Kopš kreisās rokas zaudējuma pirms vairāk nekā 30 gadiem viņš ir lēcis ar izpletņiem, ar paštaisītu prezervatīvu plostu aizceļojis uz Roņu salu un kāpis kalnos. Un tas ir tikai sākums. Lai arī Rihards ir pārvarējis rokas zaudējumu, cīņu ar alkoholismu vēl nav izdevies uzvarēt – un, kā viņš stāsta, arī neizdosies. Jo tā ir slimība. Par spīti tam, ka Rihards pārtrauca lietot alkoholu pēc tam, kad gandrīz gāja bojā un māte no viņa atteicās, ik pa laikam piezogas vēlme pēc vairākiem gadiem nobaudīt vēl vienu dzērienu. "Cilvēks, kurš nedzer, to nekad nesapratīs," atzīst Rihards.