Cietumā teju divus gadus "pazudusī" Baltkrievijas opozīcijas līdere Koļesņikova tikusies ar savu tēvu

Izdevums "Nasha Niva" ziņo, ka Koļesņikovas tikšanās ar tēvu notika cietuma slimnīcā. To žurnālistiem atklāja bijušie politieslodzītie, kuri atpazina fotogrāfijā redzamās telpas.

Pēdējo reizi Koļesņikovas ģimene no viņas vēstuli saņēma 2023. gada februārī. Pēc tam viņi vēstis par politieslodzīto saņēma no citiem cilvēkiem, kuri tika atbrīvoti no kolonijas, kurā atradās Koļesņikova.