Jaunākās tendences upmalu mežu apsaimniekošanā

Viedokļi atšķiras

Latvijā ir aptuveni 200 000 ha upmalu mežu, kur aizsargjoslu likums ir noteicis saimnieciskās darbības ierobežojumus: uz katru pusi no upes – 50 m. “Mežam krastā ir jāpilda aizsardzības jeb buferzonas funkcija, proti, lai ūdens, kas nāk no lauksaimniecības un mežsaimniecības vai citām zemēm, no cilvēka piesārņojuma, no gaisa, tekot cauri aizsargjoslai, “aizķertos” upmalu mežā un neļautu šim ūdenim ieplūst upē,” skaidro Saklaurs. “Lai upē pēc tam nenotiek eitrofikācijas un sedimentācijas procesi, proti aizaugšana, aizsērēšana un citi upei kaitīgi procesi.”