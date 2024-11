VIDEO "Viņa ļoti gribēja dzīvot." Sieviete Valkā mirst mīklainos apstākļos. Māte meklē atbildes

"Tika saņemta informācija no medicīnas iestādes par to, ka tajā nogādāta 1967. gadā dzimusi sieviete, kura bija izkritusi pa trešā stāva logu Valkā, Rūjienas ielā. Diemžēl sieviete no gūtajām traumām medicīnas iestādē mira. Negadījums ir klasificēts kā nelaimes gadījums un pret mirušo nav vērsts noziedzīgs nodarījums," skaidro Valsts policijas Vidzemes reģiona pārstāve Zane Vaskāne.