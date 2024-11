Piektdienas rītā daudzviet apgrūtināti braukšanas apstākļi apledojuma dēļ

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Valmieras šosejas (A3) posmā no Stalbes līdz Strenčiem, Daugavpils šoseja (A6) posmā no Piekalnes līdz Pāterniekiem, Liepājas šosejas (A9) posmā no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem un no Skrundas līdz Kalvenei, kā arī Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Strazdei.