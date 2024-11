Latvijā atgriezusies Nīcas tautastērpā ģērbta lelle, kas ilgus gadus bijusi Lielbritānijā

Latvijas Okupācijas muzeja pētnieks Pēteris Kalniņš pasākumā akcentēja, ka no 1946.gada aptuveni 17 000 latviešu ieradās Lielbritānijā no bēgļu nometnēm Vācijā. Viņš klāstīja, ka Latviešiem pašorganizējoties, nometnēs būtisku lomu spēlēja latviešu kultūras mantojuma saglabāšana. Pētnieka ieskatā rokām darinātais tautas tērps, kurā tērpta lelle, ir viena no liecībām par to.