Sazvērestību teorētiķa Aleksa Džounsa platformu "Infowars" iegādājas satīriskā vietne "The Onion"

Pēc slepkavībām Džounss un viņa viesi raidījumos vairākkārt apšaubīja, vai slaktiņš patiešām noticis, izvirzot sazvērestības teorijas par to, vai slepkavības ir meli vai tās veikuši valdības aģenti.

Konektikutas tiesā pret Džounsu par apmelošanu bija vērsušās astoņu apšaudes upuru ģimenes un viens ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) aģents, pieprasot vismaz 550 miljonu dolāru kompensāciju, pamatojot šo skaitli ar to, ka Džounsa veidotais saturs par Sendihukas pamatskolas apšaudi no 2012. līdz 2018.gadam tika skatīts 550 miljonus reižu. Upuru vecāki apgalvo, ka Džounsa propagandētās sazvērestības teorijas dēļ viņiem desmit gadu garumā nācies paciest verbālus uzbrukumus un nāves draudus no viņa sekotāju puses.