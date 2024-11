VIDEO "Uz kuras gāzes šorīt vārīju olu – nezinu." Rīdziniecei gāzes rēķinus sūta divi uzņēmumi

Ineses gāzes plītij ir divi riņķi. Smejoties viņa teic, ka pa vienu riņķi saņem gāzi no "Elektrum", bet pa otru no "Latvijas gāzes".

"Trešā persona nevar tā vienkārši atnākt un pateikt, ka grib pārtraukt līgumu. To var izdarīt tikai pats līguma slēdzējs, vai to var izdarīt tirgotājs no savas puses, ja iestājās noteikti apstākļi. Neskatoties uz to, vai līgumi tiek pārtraukti, vai tiek mainīti citi tirgotāji, ir jāveic gala norēķins ar pakalpojuma sniedzēju par saņemtajiem pakalpojumiem," norāda AS "Latvijas gāze" mājsaimniecību departamenta vadītāja Diāna Tivča.