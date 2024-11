"Cavaliers" uzstāda kluba rekordu ar 14 uzvarām pēc kārtas

Fokss 44 minūtēs un 29 sekundēs laukumā realizēja 16 no 25 divpunktu metieniem, sešus no desmit tālmetieniem un 10 no 11 soda metieniem. Viņa kontā arī septiņas rezultatīvas piespēles, pa trim atlēkušajām bumbām un pārķertām piespēlēm, bloķēts metiens, sešas kļūdas, trīs personiskās piezīmes un +/- rādītājs +1.