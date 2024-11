Kalifornijas Apdrošināšanas departaments paziņoja, ka trešdien arestēti četri Losandželosas iedzīvotāji, kuri apsūdzēti naudas izkrāpšanā no trīs apdrošināšanas kompānijām gandrīz 142 000 ASV dolāru jeb 135 000 eiro apmērā, apgalvojot, ka lāči ir nodarījuši bojājumus viņu transportlīdzekļiem.

Apsūdzības izriet no videomateriāla, kas iegūts Sanbernardino kalnos janvārī, kurā lācis redzams ierāpjoties "Rolls-Royce" un divās "Mercedes" automašīnās. Video iesniegts apdrošināšanas kompānijām kā daļa no to zaudējumu kompensācijas prasību pierādījumiem.