Jā, varētu pārmest, ka viņam patika aliņu iedzert un būt jautram. Bet viņš savāca no visiem novadiem, ne tikai no Sēlijas, tautasdziesmas, kuras tā arī būtu aizgājušas, pārzīmēja senu tautastērpu paraugus. Deglavs savā romānā "Rīga" viņu parāda no komiskās puses – kā Mikus Skruzītis aizbrauc uz Kurzemi un gatavs atdot pēdējo naudiņu vienai sievai par to, ka viņa viņam pārdos tautastērpu.