Latvijas cilvēku godprātīgi veiktais darbs ir bijis mūsu valsts izaugsmes pamats, uzsver Rinkēvičs

Valsts prezidents sacīja, ka Triju Zvaigžņu ordenis, Viestura ordenis un Atzinības krusts ir mūsu valsts vēstures lappuses. No to dibināšanas brīža līdz šodienai tie stāsta par cilvēkiem, kuri veido Latviju.

Tāpat apbalvojumu saņēmēji stiprina Latviju ik dienu. "No valsts robežas sardzes Latgalē, no dienesta zemessardzes rindās Kurzemē, no jauno mūzikas talantu audzināšanas Zemgalē līdz Vidzemei, līdz Rīgai - līdz izcilam darbam medicīnā, izglītībā, kultūrā un labdarībā," sacīja Rinkēvičs.