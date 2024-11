Lavrovs sacīja, ka nevar apstiprināt, vai Kijiva jau ir saņēmusi atļauju no Džo Baidena administrācijas izmantot tāla darbības rādiusa raķetes Krievijas teritorijā.

"Es nevaru to apstiprināt, visi raksta tā, it kā viss jau būtu atrisināts. Pat Borels teica, ka tas ir oficiāli pieņemts, un eiropieši to apsprieda, taču nolēma, ka katrs pats izlems, vai ļaus ukraiņiem izmantot savus tāldarbības ieročus," sacīja Krievijas Ārlietu ministrijas vadītājs.