Tobrīd sieviete bija apslimusi, tikko uzrauta no miega. Sarunā klausot norādēm, sieviete nodeva blēžiem bankas konta piekļuves datus.

"Stādījās priekšā sieviete, sakot, ka zvana no LMT. Teica, ka tiekot slēgts mans telefona numurs. Prasīja, vai vēlos to saglabāt. Atbildēju, ka, protams, vēlos. Es biju pamodināta, slima, es tobrīd nespēju loģiski domāt. Es tajā savā slimajā prātā darīju visu, ko lika. Es pat it kā paprasīju viņiem, vai nav krāpnieki, bet noticēju viņu sacītajam "ko jūs, nē!". Saprotiet, es izdarīju visu pati. Jūtos kā muļķis! Ir taču stāstīts, rādīts par viņiem," raidījumam pastāsta cietusī.