Pēc smagas slimības iemidzināta Rīgas zoodārza lauvene Teika

Rīgas Zooloģiskais dārzs piedalās starptautiskajā Āfrikas lauvu nebrīves populācijas turēšanas un vairošanas programmā (EEP), kas rūpējas par šo Pasaules Sarkanajā grāmatā saudzējamo kategorijā (IUCN VU – jutīga suga) iekļautās sugas kvalitatīvas nebrīves populācijas uzturēšanu un vairošanu. Šīs programmas ietvaros uz Rīgu 2017. gada aprīlī no Givskudas atbrauca trīs gadus vecais tēviņš Kali, savukārt tā paša gada oktobrī viņam pievienojās divus gadus vecā mātīte Cvanga no “Parc de Beauval” Francijā. Cvangas vecāki ir dzimuši Krīgera Nacionālajā parkā Dievidāfrikā, arī Kali saknes rodamas Āfrikas dienvidos, jo viņa vecāki tēviņš Mbali un mātīte Okoa ir nākuši no Namībijas. Tādēļ Kali un viņa pēcnācēji ir ļoti vērtīgi nebrīves populācijas ģenētiskā materiāla dažādošanai. Nu, sasniedzot jaunekļa vecumu, Varim tiek uzticēts turpināt dzimtu un doties uz jaunu zooloģisko dārzu piepildīt šo uzdevumu.