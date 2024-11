Krievijas un Baltkrievijas peldētāji drīkstēs piedalīties komandu sacensībās

Neitralitātes noteikumi paredzēja publiski neatbalstīt Krievijas iebrukumu Ukrainā un nebūt saistītam ar militārajām un valsts drošības aģentūrām. Parīzes olimpiskajās spēlēs startēja viens neitrālais peldētājs no Krievijas un vēl trīs no Baltkrievijas.

Šobrīd "World Aquatics" kā neitrālos sportistus ir apstiprinājusi septiņus peldētājus no Krievijas, septiņus baltkrievu peldētājus, trīs daiļlēcējus no Krievijas un trīs sinhronās peldētājas no Baltkrievijas.