Ukrainas pārstāve skaidro, kad darbu varētu sākt Īpašais tribunāls agresijas noziegumam pret Ukrainu

Ārlietu ministre uzsvēra, ka sanāksmes konfidencialitāte ir labākais veids, kā nonākt pie rezultāta. Viņa teica, ka ir konkrēti soļi, par kuriem vajadzētu vienoties. Taču kamēr vienošanās nav panākta, ministre plašākus komentārus par to sasniedza. Braže sacīja, ka ir ceļa karte, iezīmēts laiks, kurā vajadzētu vienoties par konkrētiem jautājumiem, kas attiecas uz to, kādā veidā atrisināt grūtākos jautājumus.

"Mēs sanācām uz sanāksmi šodien un ticam, ka mums izdosies vienoties un panākt progresu. Vairāk nekā 40 valstīm ar dažādām tiesību sistēmām, dažādiem nacionālajiem regulējumiem vienoties par kopīgu rīcību sensitīvā un svarīgā jautājumā nav nemaz tik viegli. Gribu uzsvērt, ka mēs ticam, ka to ir iespējams panākt, tāpēc ir sabraukuši pārstāvji no vairākiem kontinentiem," teica ārlietu ministre.

Šobrīd neviens no eksistējošiem mehānismiem nav tiesīgs izmeklēt un iztiesāt pret Ukrainu vērsto agresijas noziegumu. Neskatoties uz to, ka Starptautiskās krimināltiesas kompetencē atbilstoši tās Statūtiem ietilpst atbildības par agresijas noziegumu nodrošināšana, tā nav tiesīga to darīt, jo Krievijas Federācija tos nav ratificējusi. Tādēļ Latvija jau no pašiem pirmsākumiem kopā ar līdzīgi domājušām valstīm ir aicinājusi izveidot īpašu tribunālu, lai novērstu nepilnību atbildības mehānismos.