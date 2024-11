Laosā no saindēšanās miruši jau seši tūristi. Kas zināms par metanolu dzērienos?

Divas pusaudzes no Austrālijas, kāda sieviete no Lielbritānijas, amerikānis un divi dāņi – šo Laosas tūristu dzīvības zuda pēc saindēšanas ar alkoholu, kam, iespējams, bijis piejaukts metanols. Kāds Jaunzēlandietis šobrīd slimnīcā cīnās par savu veselību. ASV Valsts departaments izdevis brīdinājumu ceļotājiem "uzmanīties no iespējamā metanola saindēšanās riska". Kas zināms par notikumiem Laosā? Ziņo "AP News".