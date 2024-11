NVO: Krūts vēža skrīningu varētu veicināt ar brīvdienu

Jaunākie atzinumi un Eiropas veselības organizācijas savās vadlīnijās iesaka visām ES valstīm uzsākt valsts apmaksātu krūts vēža skrīningu sievietēm jau no 40 gadu vecuma. Latvijā vēl nav visaptveroša vēža pacientu reģistra, toties mēs paši aizvien biežāk uzzinām, ka krūts vēzi atklāj sievietēm 40-45 gadu vecumā un agrāk. Krūts pacientu atbalsta biedrība “Vita” aicina visas gan pacientu, gan mediķu onkoloģijas organizācijas vērsties pie jaunā “onkoplāna” sastādītājiem Veselības ministrijā un lūgt ieviest Latvijā valsts apmaksātu mamogrāfiju sievietēm no 40 gadu vecuma.

Tāpat mēs aicinām Latvijas darba devēju konfederāciju mudināt savus biedrus – darba devējus nepieciešamības gadījumā piešķirt apmaksātu brīvdienu tām sievietēm, kurām jādodas uz minēto izmeklējumu. Patiesi tas būtu izdevīgi arī pašiem darba devējiem. Varu to apliecināt no savas personīgās pieredzes: man tieši mamogrāfijā atklāja krūts audzēju 1. stadijā, patiecoties tam man nevajadzēja slimības lapu ķīmijterapijas laikā, jo pēc pirmām četrām “ķīmijām” es atgriezos darbā jau tās pašas dienas pēcpusdienā.

Vēl, ja Latvijā tiks samazināta sieviešu mirstība no krūts vēža (agrīnas diagnostikas rezultātā), valstij, piemēram, nevajadzēs ielūgt mazkvalificētu darbaspēku no trešajām valstīm. Pēc Eiropas Savienības aplēsēm tie ir vairāki tūkstoši strādnieču tikai mūsu valstī vien. Tāpat ir aprēķini, ka ar mūsu ārstu pieredzi, ar mūsu rīcībā esošajām onkoloģijas medikamentiem, ārstniecības metodēm un aprīkojumu katru gadu Eiropā var izglābt no vēža trīs miljonus savu iedzīvotāju. Vai Latvijas valdība uzstādīja sev tādu mērķi? Vai pie mums īsteno to?