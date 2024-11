FOTO Ar bijušajiem "saskaņiešiem" priekšgalā nodibina reģionālo partiju "Sarauj, Latgale!"

Līdz ar to neesot brīnums, ka šādos apstākļos lielākā sabiedrības daļa dod priekšroku turēties pēc iespējas tālāk no "degošajiem ugunskuriem" jeb klusēt un neiesaistīties, neizcelties, bet paciest. Par to liecinot gan "masveida iedzīvotāju aizplūšana no Latvijas, gan ik gadu sarūkošais vēlētāju skaits jebkura līmeņa vēlēšanās, gan kadru trūkums jebkurā Latvijas politiskajā partijā".