VIDEO LVM vides eksperti palīdzējuši jūras ērglim atgriezties dabā

Bergmanis norāda, ka jūras ērglis ir īpaši aizsargājama putnu suga, kas pēdējo desmit gadu laikā ir kļuvis par bieži sastopamu ligzdojošu putnu visā Latvijas teritorijā. Galvenokārt to ligzdas sastopamas Kurzemes reģiona ezeru, dīķu un bebraiņu tuvumā. Ērglis ligzdas būvē pieaugušu koku vainagā vai galotnē. Aptuveni trešdaļa no ligzdām atrodas izcirtumos saglabātos ekoloģiskajos kokos. Patlaban Latvijā ligzdo vismaz 200 šo ērgļu pāru.

Jūras ērgļi ir nometnieki, kuri visu gadu uzturas to ligzdošanas rajonos vai to tuvumā. Ligzdošanas periodā ērgļi pārtiek no zivīm un ūdenstilpēs sastopamajiem putniem, bet rudens un ziemas periodā to pamatbarība ir bojā gājuši dzīvnieki.