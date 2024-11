VIDEO No VID likuma pazudusi norma par informācijas atklātību. Deputāti to noraksta kā "kļūdu"

Šonedēļ publicēts jaunais VID likums, bet no tā ir pazudusi norma, kas veicinātu VID atklātību par pašu veiktajām pārbaudēm. Saeimas deputāti atzīst, ka tā ir kļūda, viņi neesot to pamanījuši un sola labojumus. Lai arī retorikā visi Valsts ieņēmuma dienesta vadītāji teikuši, ka viņi vēlas par visu ziņot sabiedrībai, bet to it kā neļaujot likums, arī šoreiz nebija pat centienu atklātību padarīt lielāku. Gluži pretēji. Un tas nozīmē, ka nav iespējams vērtēt arī, cik kvalitatīvi strādā pats Valsts ieņēmumu dienests, vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".