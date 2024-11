"DHL Lietuva" nesniedz plašākus komentārus par Viļņā notikušās avārijas iespējamajiem iemesliem

No ēkas tika evakuēti 13 cilvēki, kuru vidū ir divi bērni. Viļņas mērs Valds Benkunsks teica, ka evakuētie ir izmitināti viesnīcā.

Lietuvas mediji atgādina par Krievijas organizētu sabotāžas operāciju aizvadītajā vasarā. 19.jūlijā no Lietuvas uz kādu adresi Lielbritānijā tika nosūtītas divas pakas, izmantojot DHL starpniecību. Viena no pakām aizdegās Leipcigā, pirms tā tika iekrauta DHL kravas lidmašīnā, bet otra aizdegās DHL noliktavā netālu no Birmingemas, Anglijā. Abi ugunsgrēki notika naktī uz 21.jūliju.