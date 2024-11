"Es domāju, ka viņš mani turpat nogalinās," par vienu no briesmīgākajām dienām dzīvē saka Anna (vārds mainīts). 2009. gada vasarā 13 gadus vecā meitene bija pabeigusi mācības sestajā klasē un sāka baudīt vasaras brīvlaiku. Pavisam netālu no mājām bija atklāts jauns rotaļlaukums, tāpēc kopā ar abiem mazajiem brāļiem pie rokas steidza to apmeklēt. Taču tā diena izmainīja visu. Viņu seksuāli izmantoja daudz vecāks vīrietis. Vieta, kur vajadzēja būt drošībai un priekam, viņu izmainīja – gan fiziski, gan emocionāli.