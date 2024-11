Atrastas Viļņā avarējušās DHL lidmašīnas melnās kastes

DHL kravas lidmašīna ar četru cilvēku apkalpi pirmdienas rītā avarēja netālu no Viļņas lidostas. Gāja bojā viens no pilotiem Spānijas pilsonis. Trīs pārējie apkalpes locekļi - Spānijas pilsonis, Vācijas pilsonis un Lietuvas pilsonis - tika ievainoti. Viens no viņiem ir smagā stāvoklī.