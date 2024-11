"Mūsuprāt, šī problēma ir pārmērā politizēta, ņemot vērā visus tos argumentus, kurus izteica valsts, sākot no 1998.gada. Mēs labi saprotam Latvijas vēsturi un priekšvēsturi, bet patlaban šeit dzīvo bērni trešajā vai ceturtajā paaudzē, kuri nemaz nav atbildīgi par to vēsturi, kuru Latvija ir piedzīvojusi pēdējā pusgadsimta laikā," pauda Pimenovs.

No 2023./2024.mācību gada izglītības process tikai valsts valodā tika īstenots pirmsskolas izglītībā un pamatizglītības pakāpē 1., 4. un 7.klasē. Šajā mācību gadā mācības tikai valsts valodā sāka 2., 5. un 8.klašu skolēni, bet no 2025.gada 1.septembra pievienosies arī 3., 6. un 9.klases skolēni.

4.-9.klašu skolēni tāpat var atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves. Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtās informācijas, 2023./2024.mācību gadā no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves atteikušies 2838 skolēni. Tas ir 4,26% no visiem 4.-9.klašu skolēniem, kas apguva krievu valodu kā otro svešvalodu.