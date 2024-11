Krievijas diktators un kara noziedznieks Vladimirs Putins jau ilgstoši centies no sabiedrības acīm noslēpt detaļas par savu personīgo dzīvi. Zināms, ka viņam, visticamāk, ir vismaz divas meitas no laulības ar bijušo sievu Ludmilu. Taču jau ilgstoši tiek vēstīts par varbūtību, ka viņam ir vēl četri bērni ar sportisti Alīnu Kabajevu un vismaz vēl divi bērni no attiecībām ar divām citām sievietēm.