Zināmi vispelnošākie Latvijas uzņēmēji

Lielāko pelnītāju sarakstā gada laikā no astotās uz trešo vietu pakāpies miljonārs no Liepājas puses. Viņš aktīvi attīsta savas kompānijas, izmantojot akciju kotēšanu biržā. Kesenfeldam nepastarpināti pieder visas holdingkompānijas AS "ALPPES Capital" akcijas, kas ir dalībniece 25 citos uzņēmumos. Šis uzņēmums iepriekšējo gadu noslēdza ar 16,77 miljonu peļņu.