Saeimas komisija ierosina ētikas kodeksa pārkāpuma lietu pret Kalniņu-Lukaševicu

Opozīcijas deputāta iesniegumā minēts, ka Kalniņa-Lukaševica savā paziņojumā norādījusi, ka "deputāts Aleksejs Rosļikovs, debatējot par minēto likumprojektu, izplatīja nepatiesu informāciju. Aleksejs Rosļikovs publiski pauda, ka Amerikas Savienoto valstu vēstniecības konsulārā nodaļa Latvijā pārtrauks savu darbību, pārceļot visu konsulāro darbu uz Stokholmu. Tāpat viņš arī minēja, ka savu darbību it kā izbeigs ASV vēstniecība Kijivā. Deputāta Rosļikova izteikumi no Saeimas tribīnes neatbilst patiesībai. (..) Rosļikova kunga paustie meli sakrīt ar Kremļa vēstījumiem, kas vērsti uz reģionālās drošības destabilizāciju un baiļu sēšanu sabiedrībā".

Rosļikovs iesniegumā norāda, ka viņš tā nav teicis - to pierādot arī audio ieraksts. Tāpat opozīcijas deputāts akcentē, ka informāciju, kuru publiski paudis no Saeimas tribīnes, ieguvis no medijiem. Rosļikovs iesniegumam pievienojis atsauces uz šo mediju publikācijām, kas bijušas par pamatu viņa teiktajam.