VIDEO "Negribas ticēt, ka kaut kas tīši." Uguns Valdlaučos plosa vairākus auto

Vēlā nakts stundā no salda naktsmiera blakus nama iedzīvotāju Ediju uzmodināja viņa meita, sakot, ka pagalmā deg vairākas automašīnas, kas novietotas netālu no mājas. Acumirklī sapratis, ka arī savu spēkratu "noparkojis" mājvietas tuvumā, vīrietis – kā pats stāsta – lai gan samiegojies, taču zibenīgi devies ārā, lai no liesmām paglābtu savu "dzelzs rumaku".