Latvijā jauna nodeva var būtiski ietekmēt aviobiļešu cenas un aizbaidīt zemo cenu aviokompānijas

Lidostas teritorijā darbojas divas kompānijas, kas piegādā aviācijas degvielu. Kopumā Latvijā to tirgo 6 uzņēmumi. Pagājušajā gadā lidostā uzpildīja 129 177,92 tonnu aviācijas degvielas. Ekonomikas ministrijas un Possessor noteiktais daudzums, kas būtu jāuzglabā, sastāda ceturto daļu no visa gada patēriņa. Šo daudzumu pārvēršot, tās ir 581 vilciena cisterna. Aptuveni - 10 kravas vilcienu sastāvi. Rīgas lidosta prognozē, ka neskaidrības ap jauno normu var no Rīgas aizbaidīt zemo cenu aviosabiedrības, kas rēķinot katra eiro sadārdzinājumu. Turklāt "airBaltic" uz 2025. gada lidojumiem jau ir pārdevusi vairāk par 800 000 biļešu no lidostas Rīga, un tajās jaunās nodevas radītais sadārdzinājums nav iekļauts.