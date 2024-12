Pēc bijušās izgāztuves "Kosmoss" sanācijas pieaug piesārņojums gruntsūdenī. Pašvaldība iedzīvotāju lūgumus ignorē

Bīstamos atkritumus Jelgavas nomalē sāka izgāzt 1950. gadā. Sākumā tie bija cietie atkritumi. Vēlāk no vairākām rūpnīcām, tostarp RAF un ādas pārstrādes rūpnīcas, veda šķidros bīstamos atkritumus. Pēc valsts neatkarības atgūšanas teritorija ap bijušo izgāztuvi “Kosmoss” tika novērtēta kā viena no visvairāk piesārņotajām valstī.

Līgumu par objekta sanāciju parakstīja 2010. gadā. Togad valsts apņēmās iztīrīt arī Inčukalna gudrona dīķus. Taču Jelgavas bijusī izgāztuve bija jāsanē daudz ātrāk – 15 mēnešu laikā. Tam bija atvēlēti 5,5 milj. latu, no kuriem lielāko daļu sedza Eiropas fondi. Konkursā uzvarēja latviešu, igauņu un vācu konsorcijs RTS-HEIWOE”. Vēlāk figurē uzņēmums ar citu nosaukumu “RTS Infra construction” un bez vācu kapitāla. Tagad arī tas vairs neeksistē.

“Mēs darījām tādus darbus, kuri līdz tam nebija paredzēti (..) Visloģiskākais būtu visu to aizvest uz kaut kādu Marsu, Mēnesi. Uz kuru vietu [vest] visu to šausmīgo, ilgi indēto pasākumu? Tas ir jāizvelk ārā. Es to salīdzinātu ar vēzi. Vēža šūnas vai nu griež ārā. Vai nu nobendē ar kaut kādu citu vēl indīgāku ķīmiju,” teica sanācijas darbu veicēja pārstāvis, kurš uzsvēra, ka viss tika darīts atbilstoši projektam.