VIDEO Bloks pret Porziņģi iekļauts starp nakts labākajiem NBA momentiem

Pašā spēles sākumā Porziņģis centās ietriekt bumbu grozā pāri Aizejam Stjuartam. Tomēr "Pistons" spēlētājs bija uzdevumu augstumos un bloķēja latvieša mēģinājumu. NBA to izvēlējās kā piekto labāko momentu aizvadītajā naktī.

Porziņģis kopā guva 19 punktus. Viņš laukumā pavadītajās 30 minūtēs un astoņās sekundēs realizēja divus no septiņiem tālmetieniem, sešus no 11 divpunktu metieniem un vienu no diviem soda metieniem. Latvieša kontā bija arī astoņas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, viena kļūda un divi bloķēti metieni, iekrājot +/- rādītāju +23.