Pēc pieprasījuma krituma, kas radies pret Krieviju ieviesto sankciju rezultātā, slēgta daļa no pasaulē lielākās sašķidrinātās dabasgāzes ražotnes pie Krievijas ziemeļu pilsētas Murmanskas. Pērn uzbūvēto teritoriju, kurā bija plānots nodarbināt 15 000 cilvēku, pameta lielākā daļa darbinieku. Līdz ar to būtiski ierobežota gāzes ražošana Arktikā un tas ir būtisks trieciens Krievijas diktatora Vladimira Putina režīmam, vēsta laikraksts "The Telegraph".